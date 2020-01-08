О МОНАСТЫРЕ

К атерлезский Свято-Георгиевский женский монастырь —

православный монастырь в селе Войково на

полуострове Крым. По местной легенде, в конце восемнадцатого века на

горе Святого Георгия в поселке Катерлез одному

греческому пастуху несколько раз являлось видение

всадника на белом коне. Однажды он пригласил

поглядеть на чудо знакомых старцев,

которые также стали свидетелями

явления на вершине горы красивого

стройного юноши и белого скакуна.

Согласно преданиям, образ всадника рассеялся,

стоило им подойти ближе. На вершине горы был найден камень с отпечатками человеческих стоп и

копыт лошади, также, по преданию, была найдена икона Святого Великомученика Георгия. Дважды икону переносили в один из старейших храмов Крыма — Церковь Святого Иоанна Предтечи в Керчи, но она чудным образом снова оказывалась на вершине горы. Проблему решил священник храма. Он пообещал, что на этом месте будет воздвигнут монастырь, а до тех пор ежегодно в День памяти Великомученика Георгия, 23 апреля, икону надлежало крестным ходом приносить на место явления.

Так в 1857 году Архиепископом Херсонским и Таврическим Иннокентием в селе Катерлез (ныне село именуется Войково) на месте явления Святого Великомученика Георгия Победоносца был возведен Катерлезский Свято-Георгиевский женский монастырь.

20 февраля 1921 года Керченский уездный комитет постановил ликвидировать Катерлезский монастырь, а имущество передать детскому приюту. В 1923 году обитель была закрыта, как действующая на территории детского заведения. Однако с закрытием Георгиевской церкви был упразднен и сам детский дом. Жители поселка неоднократно обращались в КрымЦИК с просьбой передать им храм, но безрезультатно.

К 1928 году от монастыря остались одни развалины. Камни, из которых монастырь был сложен, пошли на частное строительство, а также на постройку школы и других муниципальных учреждений. Святой камень со следами человеческих стоп Великомученика Георгия несколько раз пытались уничтожить взрывчаткой. До сегодняшнего дня сохранился лишь фрагмент камня с одним из отпечатков. А сама святая обитель находится в полностью разрушенном состоянии.