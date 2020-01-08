О МОНАСТЫРЕ
Катерлезский Свято-Георгиевский женский монастырь —
православный монастырь в селе Войково на
полуострове Крым.
По местной легенде, в конце восемнадцатого века на
горе Святого Георгия в поселке Катерлез одному
греческому пастуху несколько раз являлось видение
всадника на белом коне. Однажды он пригласил
поглядеть на чудо знакомых старцев,
которые также стали свидетелями
явления на вершине горы красивого
стройного юноши и белого скакуна.
Согласно преданиям, образ всадника рассеялся,
стоило им подойти ближе. На вершине горы был найден камень с отпечатками человеческих стоп и
копыт лошади, также, по преданию, была найдена икона Святого Великомученика Георгия. Дважды икону переносили в один из старейших храмов Крыма — Церковь Святого Иоанна Предтечи в Керчи, но она чудным образом снова оказывалась на вершине горы. Проблему решил священник храма. Он пообещал, что на этом месте будет воздвигнут монастырь, а до тех пор ежегодно в День памяти Великомученика Георгия, 23 апреля, икону надлежало крестным ходом приносить на место явления.
Так в 1857 году Архиепископом Херсонским и Таврическим Иннокентием в селе Катерлез (ныне село именуется Войково) на месте явления Святого Великомученика Георгия Победоносца был возведен Катерлезский Свято-Георгиевский женский монастырь.
20 февраля 1921 года Керченский уездный комитет постановил ликвидировать Катерлезский монастырь, а имущество передать детскому приюту. В 1923 году обитель была закрыта, как действующая на территории детского заведения. Однако с закрытием Георгиевской церкви был упразднен и сам детский дом. Жители поселка неоднократно обращались в КрымЦИК с просьбой передать им храм, но безрезультатно.
К 1928 году от монастыря остались одни развалины. Камни, из которых монастырь был сложен, пошли на частное строительство, а также на постройку школы и других муниципальных учреждений. Святой камень со следами человеческих стоп Великомученика Георгия несколько раз пытались уничтожить взрывчаткой. До сегодняшнего дня сохранился лишь фрагмент камня с одним из отпечатков. А сама святая обитель находится в полностью разрушенном состоянии.
монастырь возглавляет
Матушка Игумения Феодосия
Так, с Божьей помощью и при участии неравнодушных людей, которые вносят свою посильную лепту — кто в виде материальной помощи, некоторые приходят и помогают повседневным трудом и, конечно же,
оказывают моральную поддержку в виде добрых, ободряющих и поддерживающих
слов — продолжается восстановление полностью разрушенного монастыря
на месте явления Святого Великомученика Георгия Победоносца.
ФОТОГАЛЕРЕЯ МОНАСТЫРЯ
СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ
Bеликомученик Георгий был сыном богатых и благочестивых родителей, воспитавших его в христианской вере. Родился он в городе Бейруте
(в древности - Берит), у подножия Ливанских гор.
Поступив на военную службу, великомученик Георгий выделялся среди прочих воинов своим умом, храбростью и физической силой. Достигнув вскоре звания тысяченачальника, святой Георгий сделался любимцем императора Диоклетиана. Диоклетиан был талантливым правителем, но фанатичным приверженцем римских богов. Поставив себе целью возродить в Римской империи отмирающее язычество, он вошел в историю, как один из самых жестоких гонителей христиан.
Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор об истреблении христиан, святой Георгий воспламенился состраданием к ним. Предвидя то, что его тоже ожидают страдания, Георгий раздал свое имущество бедным, отпустил на волю своих рабов, явился к Диоклетиану и, объявив себя христианином, обличил его в жестокости и несправедливости.
После безрезультатных уговоров отречься от Христа, император приказал подвергнуть святого различным мучениям. Святой Георгий был заключен в темницу, где его положили спиной на землю, ноги заключили в колодки, а на грудь положили тяжелый камень. После они били святого воловьими жилами, колесовали, бросали в негашеную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри. Святой мученик все терпеливо переносил. В конце концов император приказал отрубить мечем голову святому. Так святой страдалец ушел ко Христу в Никомидии в 303-ем году.
Великомученика Георгия за мужество и за духовную победу над мучителями, которые не смогли заставить его отказаться от христианства, а также за чудодейственную помощь людям в опасности - называют еще Победоносцем.
На иконах великомученик Георгий изображается сидящим на белом коне и поражающим копьем змея. Это изображение основано на предании и относится к посмертным чудесам святого великомученика Георгия. Рассказывают, что недалеко от места, где родился святой Георгий в городе Бейруте, в озере жил змей, который часто пожирал людей той местности.
Суеверные жители той местности для утоления ярости змея начали регулярно по жребию отдавать ему на съедение юношу или девицу. Однажды жребий выпал на дочь правителя той местности. Ее отвели к берегу озера и привязали, где она в ужасе стала ожидать появления змея.
Когда же зверь стал приближаться к ней, вдруг появился на белом коне светлый юноша, который копьем поразил змея и спас девицу. Этот юноша был святой великомученик Георгий. Таким чудесным явлением он прекратил уничтожение юношей и девушек в пределах Бейрута и обратил ко Христу жителей той страны, которые до этого были язычниками.
СВЯТЫНИ МОНАСТЫРЯ
Камень явления Святого
Георгия Победоносца
Благочестивый пастух по фамилии Кацыка, храня благоговейно память о святой обители — Катерлез, поднимался ежедневно на святую монастырскую гору помолиться. В один из дней 23 апреля он по обычаю поднялся на Святую гору помолиться, и его глазам предстало явление Святого всадника Георгия Победоносца на большом камне.
На будущий год явление повторилось. Тогда пастух решил призвать свидетелей, чтоб и они увидели чудесное явление Всадника Георгия Победоносца, если их сподобит Господь.
Явление Святого Георгия Победоносца повторилось снова, но Святой сидел не верхом на коне, а стоял на камне и держал его в поводу. Старцы настолько обрадовались увиденному, что дерзновенно приблизились очень близко, отчего явление исчезло. Но на камне, где стоял Святой Георгий Победоносец и его конь запечатлелись отпечатки стоп Георгия Победоносца и копыт его коня.
В 1923 году после закрытия и разорения Катерлезского женского монастыря камень явления св. Георгия Победоносца был взорван. До наших дней сохранилась часть святыни, которую так и не смогли уничтожить безбожные власти. Не смотря на то что, камень явления Святого Георгия Победоносца уменьшился в размере, его целебная и чудотворная сила не умалилась. С большей силой притекающие к святыне получают просимое: исцеления, утешение, благословение и успокоение.
Частицы мощей
- прав. Феодора Ушакова
- прп. Ионы Киевского
- вмч. Георгия Пободоносца появились в 2012 г. Были переданы в дар первому служащему священнику монастыря Игумену Вениамину (Солодкому)
- свт. Луки Крымского, вмц. Екатерины, мч. Иоанна Римского, в 2013 г. получены в дар от мужского монастыря
- прп. Анастасии и Софии Киевских, в 2013 г. привезены сестрами Киевского Покровского женского монастыря
- св. мч. Иоанна Воина, в 2017 г. подарены благочестивым христианином Димитрием
- прпмц. Рафаилы, прп. Феодосия Великого, в 2019 г. передано настоятелем одного из киевских храмовпротоиреем Василием и матушкой Ириной
- кустодия, в 2017 г. привезена сестрами Горненского Иерусалимского монастыря
- камень с каплями крови Соловецких мучеников, расстрелянных в советские время, в 2018 г. привезен из Спасо-Преображенского Соловецкого Ставропигиального Мужского Монастыря.
ИГУМЕНИЯ МОНАСТЫРЯ
Cвято-Георгиевский Катерлезский женский монастырь живет и развивается только благодаря непрестанным трудам его настоятельницы матушки Игумении Феодосии.
Игумения Феодосия (Михайленко), родилась 29 октября 1976 году в г. Кривой Рог Днепропетровской области (Украины). На 10 день крещена в Воскресенском храме в г. Кривой Рог. В младенческом возрасте переехала в Крым, г. Керчь. С младенческого возраста посещала с бабушкой храм свт. Афанасия Великого на горе Митридат. С детства пела и читала на клиросе, помогала священнику совершать требы.
- В 1991 закончила курсы регента-псаломщика в г. Симферополь при Кафедральном соборе Святой Троицы.
- В 1994 по благословению архимандрита Наума (Байбородина) поступила в Дуниловский Успенский женский монастырь.
- В 1995 приняла послушничество.
- В 1996 пострижена в монашество архиепископом Ивановским и Кинешемским Амвросием (Щуровым) с именем Феодосия в честь прмц. Феодосии. За жизнь в Свято-Успенском женском монастыре исполняла такие послушания: на скотном дворе, молочной кухне, трапезарник, на конюшне, на собачнике, ночной дежурный монастыря, пастух, косарь, игуменская келейница, гостиничная, воспитатель нескольких девочек-гимназисток, организатор устава и жизни в скиту, вратарница, благочинная, старший церковник и уставщик монастырских храмов.
- В 2009 переведена в Свято-Георгиевский Катерлезский женский монастырь в г. Керчь.
Первые службы в монастырском храме проходили не то чтобы в трудных, а в экстремальных условиях. При температуре в помещении не выше +4 казалось, что слова застывают в воздухе! Когда был снег и мороз, транспортное сообщение с монастырем прекращалось полностью, добраться можно было только пешком или на личном автомобиле.
Но молитвами и трудами матушки Феодосии храм постепенно возрождался, становился все благолепнее.
Был сделан новый иконостас, расчищена смежная комната и организован притвор храма. Отремонтировано трехэтажное монастырское здании, где сейчас располагается гостиница и живут насельницы.
Видно сам Георгий Победоносец помогал этим женщинам восстанавливать свою обитель. И снова непрестанная монашеская молитва была услышана.
Нашлись и дай Бог найдутся те, кому была небезразлична судьба нашего великого и родного Катерлезского монастыря…
ЖИЗНЬ МОНАСТЫРЯВсе события монастыря
С радостью и любовью поздравляем вас с Рождеством Христовым!
Дорогие и возлюбленные о Христе братья и сестры! С радостью и любовью поздравляем вас с Рождеством Христовым!
Впервые были совершены две Литургии в нашем монастыре
Поздравляем всех с праздником! Хотим поделиться нашей радостью, сегодня на нашем Подворье первая Литургия в Престольный праздник…
С любимыми не расставайтесь!
Сегодня мы молимся за усопших, за тех, кого рядом возле нас больше нет…
Продолжаем с помощью Божией строить храм
С Божьей помощью, продолжается строительство храма-часовни…
Православная Керченская ярмарка
Наш Монастырь принимает участие в Православной Керченской ярмарке…
Строим храм
Как в третьем веке император Диоклетиан всеми возможными видами пыток пытался сокрушить Георгия, но он чудным промыслом Христовым восставал невредимым, так и монастырь наш был не раз сокрушаем многими диоклетианами, но всегда возрождался из руин…
Сегодня монастырю очень тяжело, строительство храма на месте чудесного явления Святого Великомученика Георгия Победоносца —
дело очень благое, но очень затратное…
Мы не можем никому гарантировать, что наш монастырь больше никто и никогда не разрушит, но мы бы возрождали его, даже зная, что он не простоит и ста лет…
Потому, что мы строим храм не ради камня, а ради Воскресения души…
проект храма
Внесено
пожертвований
6 067 115
рублей
мы сможем построить
60%
РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ
Января
Суббота 25 января Мученицы Татианы Римской и с нею в риме пострадавших
Января
Воскресенье 26 января, Неделя 32-я по Пятидесятнице, Преподобного Иринарха Ростовского
МОНАСТЫРСКАЯ ГОСТИНИЦА
Паломническая гостиница рассчитана на 30 человек, в ней есть уютные комнаты на двух, трех или четырех человек. В комнате – вся необходимая мебель – шкаф, тумбочка, стулья и
кровати.
На этаже находятся совмещенные санузлы с сантехникой. Просторная трапезная на первом этаже гостиницы предлагает гостям комплексное питание из крымских экологически чистых продуктов.
Находясь на территории подворья, гости могут наслаждаться местными красотами — из окон гостиницы открываются завораживающие виды на море и горы.
Наши номера
В номере:
- шкаф
- тумбочка
- стулья
- кровати
На этаже:
- душ/туалет
Стоимость:
за одно место
В номере:
- шкаф
- тумбочка
- стулья
- кровати
На этаже:
- душ/туалет
Стоимость:
за одно место
В номере:
- шкаф
- тумбочка
- стулья
- кровати
На этаже:
- душ/туалет
Стоимость:
за одно место
В номере:
- шкаф
- тумбочка
- стулья
- кровати
На этаже:
- душ/туалет
Стоимость:
за одно место
и бронирования:
КОНТАКТЫ
Свято-Георгиевский Катерлезский женский монастырь Феодосийская епархия
298221, Республика Крым, Ленинский р-н, с. Войково ул. Степная 33
Настоятельница: Игумения Феодосия
Михайленко Ольга Юрьевна
(для почтовых и денежных переводов)
Телефон: +7 (978) 779-58-68
E-mail:
info@георгиевский-монастырь.рф
(по общим вопросам)
matushka@георгиевский-монастырь.рф
(по личным вопросам)